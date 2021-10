Iliad resta probabilmente il migliore operatore nel campo della telefonia mobile in Italia, grazie ad alcune promozioni molto vantaggiose. Tra queste, gli utenti possono scegliere la ricaricabile Giga 120. Gli abbonati che optano per questa tariffa avranno a loro disposizione un’offerta che garantisce chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque ed anche 120 Giga per la connessione internet. Il prezzo da pagare per i clienti è di soli 9,99 euro.

Iliad, il 5G è completamente gratis con la tariffa da 120 Giga

Gli abbonati che decidono di sottoscrivere questa ricaricabile dovranno aggiungere soltanto un costo una tantum dal valore di 10 euro per le spese di attivazione e ricezione della SIM.

Con la presenza della tariffa Giga 120, Iliad assicura ai suoi clienti anche un’ulteriore sorpresa: la tecnologia 5G. Tra i principali vantaggi di questa promozione vi è infatti anche la connessione internet ad alte velocità, disponibili completamente a costo zero.

La strategia commerciale dell’operatore francese è quindi diversa rispetto a quella proposta da TIM e Vodafone. Se gli altri operatore prevedono per la connessione internet 5G una serie di opzioni extra da aggiungere al costo della ricaricabile di riferimento, con Iliad questo scenario è del tutto scongiurato.

Allo stato attuale il 5G di Iliad già rappresenta una realtà in 20 città, tra cui i principali capoluoghi come Milano, Roma, Firenze, Bologna, Torino. In futuro, il provider estenderà tale tecnologia anche in altre città: l’obiettivo per il 2022 è quello di raggiungere una copertura quasi totale del suolo nazionale.