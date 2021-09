Il nuovo volantino Unieuro ha offerte davvero incredibili, gli utenti sono veramente felici di avere l’opportunità di accedere ad un elevato quantitativo di sconti speciali, con prezzi sempre più bassi e convenienti tra cui effettivamente riuscire a spaziare.

La nuova campagna promozionale, intitolata Passione Casa, pone un fortissimo focus sul mondo dei prodotti per la propria abitazione, tra cui appunto elettrodomestici o televisori, con un accenno anche al mondo della telefonia mobile. Gli acquisti, come al solito, possono essere tranquillamente completati tramite il sito ufficiale, con spedizione gratuita presso il domicilio, oppure i vari negozi in Italia.

Unieuro: questi sconti sono da non perdere

Osservando da vicino il segmento appena indicato, troviamo comunque buonissime occasioni generali, infatti sarà possibile pensare di acquistare Realme 8 a 229 euro, Realme C21 a 99 euro, Samsung Galaxy A52s a 399 euro, Galaxy A32 a 259 euro, Galaxy A03s a 159 euro, Oppo A94 a 299 euro, Oppo A74 a 249 euro, Oppo A53s a 179 euro, Oppo A15 a 129 euro, Motorola Edge 20 Lite a 379 euro, Motorola Moto G30 a 199 euro o Motorola Moto G10 a soli 169 euro.

Da notare, se interessati all’acquisto di un prodotto di casa Apple, la possibilità di accedere all’iPhone 12 Pro Max, il top di gamma dell’azienda di Cupertino, almeno fino al lancio del nuovo modello, in vendita nella variante da 128GB a soli 1149 euro.

Questo è un piccolo riassunto di ciò che vi attende da Unieuro, per tutto il resto dovete affidarvi alle pagine che trovate a questo link.