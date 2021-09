Le nuove offerte Esselunga sono assolutamente da non perdere, tutti gli utenti si ritrovano a poter fare i conti con prezzi sempre più bassi, con i quali è possibile accedere ad alcuni dei migliori prodotti attualmente in circolazione.

La campagna promozionale, in perfetta linea con quanto visto ed accaduto in passato, risulta essere disponibile in esclusiva presso i punti vendita fisici, ma senza distinzioni o limitazioni territoriali di alcun tipo. Gli acquisti devono essere completati il prima possibile, poiché le scorte sono a tutti gli effetti estremamente limitate, e potrebbero terminare prima del previsto.

Esselunga: le offerte dai prezzi più bassi

Le offerte del volantino Esselunga non spaziano tra più modelli, in quanto la campagna affonda le radici nella cosiddetta offerta tech, ovvero una singola riduzione applicata su un solo prodotto. In questo caso l’acquisto potrà essere il Samsung galaxy A22, un dispositivo appartenente alla fascia bassa della telefonia mobile, il quale promette comunque discrete prestazioni a soli 189 euro di spesa effettivi.

La caratteristica che gli permette di contraddistinguersi dalla massa, è sicuramente la batteria, un componente da ben 5000mAh, che promette una autonomia superiore alla media, e la possibilità di godere dello smartphone per lungo tempo, prima di dover ricorrere alla presa a muro. Per il resto non notiamo importanti differenze rispetto agli terminali della medesima fascia, infatti ha processore octa-core, display da 6,6 pollici, 64GB di memoria interna e 4GB di RAM.