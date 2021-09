Iliad è tra gli operatori telefonici italiani più giovani e affermati. Le sue promozioni sono davvero incredibili. Tuttavia alcuni lamentano il fatto che non proponga una soluzione intermedia con meno Giga e quindi più economica. Al contrario molti non sanno che questa soluzione online esiste. Vediamo allora come sottoscrivere l’offerta nascosta GIGA 40 a meno di 7 euro. Vi ricordiamo inoltre che Iliad, migliore operatore telefonico, ha raggiunto un indice di gradimento nei sui clienti pari la 96%, secondo l’indagine Ipsos.

Iliad: le offerte disponibili dal sito web

Secondo alcuni Iliad, l’operatore telefonico francese approdato in Italia qualche anno fa, manca di un’offerta intermedia per chi non necessita di tanti Giga al mese. Effettivamente, dalle SIMBox del provider e dalla pagina web del suo sito ufficiale sembrerebbe proprio così.

Infatti, accedendo alla home page di Iliad possiamo subito notare in pole position la GIGA 120, offerta di punta dell’operatore. Con soli 9,99 euro al mese offre 120 Giga di traffico dati sotto copertura 5G inclusa, minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale.

La seconda opzione, scorrendo la pagina verso il basso, è la GIGA 80 che, a 7,99 euro al mese, offre 80 Giga di traffico dati in 4G/4G+ e, come per la precedente, minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale.

Infine, per chi non necessita di navigare c’è l’offerta VOCE. Con una spesa di 4,99 euro al mese, Iliad offre minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale. Oltre a 40mb in 4G/4G+.

Come sottoscrivere l’offerta GIGA 40

Veniamo al fulcro di questo articolo e scopriamo insieme come sottoscrivere la tanto nascosta offerta di Iliad GIGA 40. Per semplicità vi riportiamo il link di questa promozione che rimanda alla pagina dove potersi registrare e così sottoscriverla. Basta cliccare sul link “Registrati“, inserire tutti i dati personali e attendere che la SIM venga recapitata direttamente all’indirizzo indicato.

Vediamo ora cosa include il ricco bundle che costa all’utente 6,99 euro al mese e, come per tutte le altre offerte, 9,99 euro una tantum per l’attivazione della SIM: