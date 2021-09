Iniziamo dall’anno zero: era il 1996 quando due giovani dell’Università di Stanford (California), Larry Page e Sergey Brin decisero di dar vita ad un progetto di ricerca che prendesse il nome di Google. Alla creazione si aggiunge un “terzo fondatore” non ufficiale, Scott Hassan, il capo programmatore che per giunta scrisse gran parte del codice per il motore di ricerca originale. Peccato poi che scelse di andarsene continuando a perseguire una carriera nella robotica e fondando la società Willow Garage nel 2006.

Per quanto riguarda il motore di ricerca, decisero di approfondire la loro teoria all’interno dei loro studi e posero le basi registrando il dominio “google.com” il 15 settembre 1997 e successivamente, il 4 settembre 1998, fondarono la società Google LLC. Dal 2005 l’anniversario della nascita si festeggia il 27 settembre, in ricordo di quando nel 1998 fu registrato il record di pagine indicizzate.

Google: il regalo per l’anniversario

Oggi, 27 settembre, Google compie 23 anni (al netto di qualche discrepanza nella data dei festeggiamenti) e per festeggiare il suo compleanno c’è un bello sconto del 20% sul Google Store. Per approfittare dell’offerta, che sarà valida fino alle 01:00 del 28 settembre, dovrete solo inserire il codice “GOOGLEBDAY“ durante il checkout. Ma attenzione, perché ci sono dei prodotti esclusi dalla promozione:

Chromecast con Google TV

Nest Hello

Nest Camera indoor

FitBit Charge 5

FitBit Charge 4 Tracker

Su tutti questi dispositivi non potrete avere alcuno sconto, il che non ci lascia con moltissima scelta, data la penuria del Google Store italiano rispetto a quelli esteri.

In ogni caso, tra Pixel 4a, i vari dispositivi Nest (Hub), Google Wifi e(perché no) Stadia, potreste trovare qualcosa di interessante per voi. E non finisce qui!

Google ha infatti nascosto altri sconti da qualche parte nello Store: assicuratevi quindi di spulciarlo per bene alla ricerca di ulteriori regali di compleanno.