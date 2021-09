Il volantino attuale di Coop e Ipercoop vuole assolutamente assecondare le incredibili richieste dei consumatori, portando alcuni dei migliori prezzi in circolazione, e spingendo gli utenti ad acquistare i nuovi prodotti di tecnologia, compresi gli smartphone.

Il risparmio è incredibile, la nuova campagna promozionale risulta essere attiva solamente nei vari punti vendita sul territorio, per approfittarne sarà strettamente necessario recarsi personalmente presso gli stessi, in caso contrario i prezzi potrebbero risultare differenti. I prodotti, indipendentemente da tutto questo, sono direttamente commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, ed in versione completamente sbrandizzata.

Coop e Ipercoop: quante occasioni per gli utenti

All’interno del volantino Coop e Ipercoop non si trovano tantissime offerte legate alla tecnologia generale, più che altro si può acquistare un singolo smartphone, disponibile a 179 euro, nel rispetto delle condizioni discusse poco sopra. Il modello di cui stiamo parlando è il Samsung Galaxy A22, un prodotto molto interessante, dotato di buone specifiche generali, ed un prezzo non particolarmente elevato.

Il plus più grande del dispositivo è sicuramente rappresentato dalla batteria, un componente da ben 5000mAh, con il quale si può godere di una autonomia decisamente superiore alle aspettative, e sopratutto che garantisce la possibilità di fruire del dispositivo per giorni e giorni, senza mai dover ricorrere ad una presa a muro.

Le restanti specifiche lo posizionano perfettamente nella fascia di appartenenza, se volete conoscerlo da vicino dovete aprire la pagina che trovate qui sotto.