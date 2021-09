Il noto colosso Apple ha annunciato da pochi giorni i suoi nuovi smartphone top di gamma, ovvero la nuova serie iPhone 13. Dopo il debutto, i vari operatori telefonici stanno proponendo diverse offerte e promozioni per poterli acquistare anche a rate. Vediamo in particolare cosa ha proposto Vodafone.

Anche con Vodafone si potrà acquistare uno dei nuovi iPhone 13 anche a rate

I nuovi smartphone del noto colosso americano saranno disponibili all’acquisto ufficialmente a partire da domani 24 settembre 2021. Nel frattempo, è però già possibile prenotarli attraverso i vari operatori telefonici principali presenti nel nostro paese. Tra questi, come già accennato, vi è anche Vodafone con cui si potranno acquistare con rate a partire da 27,99 euro al mese.

Nello specifico, il nuovo iPhone 13 si potrà acquistare con rate da 27,99 euro al mese (con un anticipo di 99,99 euro) come anche il nuovo iPhone 13 Mini. iPhone 13 Pro, invece, è acquistabile a rate da 30,99 euro al mese ma con un anticipo di 249,99 euro. iPhone 13 Pro Max, infine, avrà un costo mensile di 32,99 euro con 299,99 euro di anticipo. Le rate complessive sono 24 e vi ricordiamo che questi prezzi si riferiscono al taglio di memoria da 128 GB. Per avere maggiori dettagli riguardanti anche i prezzi per gli altri tagli di memoria, basterà recarsi direttamente sull’app ufficiale My Vodafone oppure sul sito ufficiale dell’operatore.

Vi ricordiamo che questi smartphone rappresentano il fiore all’occhiello di Apple e che come sempre sono dotati di caratteristiche tecniche davvero notevoli ed elevate. I nuovi iPhone 13 sono inoltre i primi smartphone dell’azienda americana ad avere un display con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.