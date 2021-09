La Cina è sempre stato un mercato importante per gli iPhone di Apple, ma negli ultimi anni la situazione stava cambiando. Tra l’ascesa dei marchi locali e grossi problemi di scam, il colosso statunitense stava affrontando qualche problema. Con la nuova generazione tutto questo potrebbe non succedere e anzi la svolta è quasi certa, gli iPhone 13.

Secondo i primi numeri arrivati, Apple si sta trovando di fronte a una serie di pre-ordini ben oltre le previsioni ottimistiche. Gli iPhone 13 sono stati infatti prenotati da 5 milioni di persone in più rispetto a quanto preventivato. Già si è visto durante la prima vendita flash che questo sarebbe potuto succedere visto che le unità disponibili sono state prese tutte nel giro di poco tempo, meno di un giorno di disponibilità.

iPhone 13 già un successo

Questo successo non si sta registrando solo in Cina, ma anche negli Stati Uniti e nel Regno Unito le unità della serie di iPhone stanno andando a ruba. Si parla soprattutto delle due versioni Pro, proprio come l’anno scorso, mentre quella mini e quella base sono destinante a essere meno apprezzate, e anche questo è un copione già visto con la precedenza generazione di smartphone Apple. Secondo gli analisti ci sarà una richiesta del 15% più alta rispetto all’anno prossimo.

Il successo dei modelli degli iPhone 13 sarà più sbilanciato dell’anno scorso. Sempre secondo gli analisti infatti, gli iPhone 13 Pro e Max Pro rappresenteranno anche il 50% delle vendite totale, un 10% in più rispetto a quanto si era visto in precedenza. In generale, ci si aspetta un successo notevole.