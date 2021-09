Il produttore cinese Huawei ha presentato ufficialmente in Italia soltanto qualche giorno fa il suo nuovo Huawei Nova 8i. Nonostante questo, però, l’azienda ha quasi ultimato i preparativi per l’arrivo della nuova serie di smartphone Nova, ovvero i nuovi Huawei Nova 9. Ecco i dettagli che sono emersi in queste ore.

Huawei Nova 9 in arrivo: ecco cosa è emerso in queste ore

Huawei ha da poco portato in Italia il nuovo Huawei Nova 8i ma fra pochissimi giorni, ovvero il prossimo 23 settembre, la nota azienda ufficializzerà in Cina anche la sua nuova serie di smartphone Nova. Come già accennato, infatti, in queste ultime ore sono emersi numerosi dettagli sulle loro specifiche.

Stando a quanto è emerso in rete, il nuovo Huawei Nova 9 potrà vantare la presenza di un display OLED da 6.57 pollici di diagonale in risoluzione FullHD+ e con refresh rate da 120Hz. Dal punto di vista prestazionale, invece, ci sarà il SoC Snapdragon 778G e sarà affiancato da tagli di memoria da 8 GB di RAM e 128/256 GB. Le fotocamere posteriori saranno poi quattro e saranno rispettivamente da 50+8+2+2 megapixel. Sarà infine presente la batteria da 4300 mAh con ricarica rapida da 65W.

Il fratello maggiore Huawei Nova 9 Pro condividerà molte specifiche tecniche, come ad esempio la tipologia del display e le fotocamere. Cambieranno però la batteria che sarà da 4000 mAh con ricarica rapida da 100W e il display avrà una diagonale da 6.7 pollici. Vi ricordiamo infine che entrambi gli smartphone avranno installato a bordo il nuovo software di Huawei, ovvero HarmonyOS in versione 2.0.1.