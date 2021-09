L’operatore virtuale Tiscali sta proponendo per questo mese tutta una serie di offerte di telefonia molto interessanti. Si tratta di promozioni dal basso costo e che arrivano ad offrire anche 100 giga per navigare. Vediamo brevemente di quali offerte si tratta.

Ecco le nuove offerte dell’operatore virtuale Tiscali fino a 100 giga e dal basso costo

Come già accennato, il noto operatore virtuale ha deciso di proporre per settembre numerose offerte che includono un gran quantitativo di giga per navigare in internet.

Tiscali Smart 100

L’offerta in questione è riservata agli utenti provenienti da Vodafone, WindTre, Iliad, Fastweb, Very Mobile, ho. Mobile, PosteMobile e altri Virtuali (ad esclusione di Kena Mobile). Sono inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti, 100 SMS verso tutti e ben 100 giga di traffico dati a 9,99 euro al mese. Questa offerta è poi possibile attivarla anche assieme all’offerta di rete fissa con il pacchetto UltraInternet Fibra + Mobile e, in questo caso, il costo mensile è di 7,99 euro.

Tiscali Smart 70

Con questa offerta gli utenti potranno utilizzare 70 giga di traffico dati, minuti senza limiti e 100 SMS verso tutti ad un costo mensile di 7,99 euro. In questo caso, si tratta di un’offerta rivolta a tutti, sia online che presso i negozi, inclusi sia i nuovi utenti sia chi è già cliente.

Tiscali Smart 70 Top

In maniera analoga alla precedente, con questa offerta sono sempre inclusi minuti illimitati, 100 SMS e 70 giga ad un costo di 6,99 euro. Questa volta, però, è un’offerta rivolta esclusivamente agli utenti provenienti da Vodafone, WindTre, Iliad, Fastweb, Very Mobile, ho. Mobile, PosteMobile e altri Virtuali (ad esclusione sempre di Kena Mobile).

Tiscali Smart 50

Con quest’ultima promozione offre 50 giga per navigare in internet con connettività 4G, minuti senza limiti verso tutti e 100 SMS verso tutti a 8,99 euro al mese. Potranno attivare l’offerta sia i nuovi clienti sia chi lo è già.