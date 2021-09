Gli sconti attivati da esselunga sono veramente assurdi, promettono ai consumatori l’accesso ad una campagna promozionale con la quale è facilissimo pensare di risparmiare.

L’offerta tech va a sostituire l’ottimo Speciale Multimediale visto qui su TecnoAndroid nelle scorse settimane, promettendo un risparmio quasi senza precedenti, sull’acquisto però di un singolo smartphone, appartenente alla fascia medio-bassa. L’accesso al prezzo indicato è possibile solamente nei negozi, non online sul sito ufficiale o da altre parti.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, vi attendono i codici sconto Amazon più interessanti del periodo.

Esselunga: quanti sconti nel volantino

Le occasioni in casa di Esselunga non sono moltissime, però garantiscono complessivamente un buon livello di risparmio per l’utente finale. Lo smartphone attorno al quale ruota l’intero volantino, è il Samsung Galaxy A22 5G.

Da poco lanciato sul mercato nazionale, il prodotto presenta un prezzo finale di soli 189 euro, ma alle spalle integra buone specifiche tecniche generali.

Il componente che spicca maggiormente è la batteria da ben 5000mAh, un qualcosa di molto speciale ed assolutamente in grado di renderlo a tutti gli effetti un battery phone. Le altre specifiche da non perdere di vista riguardano l’ampissimo display da 6,6 pollici di diagonale, la tripla fotocamera posteriore (con principale da 48 megapixel), i 4GB di RAM e la ricarica rapida a ben 15 watt.

Il prodotto, come al solito, viene commercializzato con la garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto in versione completamente sbrandizzata. Ciò sta a significare che tutti gli aggiornamenti sono rilasciati dal produttore, non da un operatore telefonico.