L’iniziativa Porta un Amico messa a disposizione da 1Mobile, operatore virtuale attivo su rete Vodafone, è stata prorogata fino al 20 Settembre 2021, salvo cambiamenti. Come premio vengono ancora offerti fino a 25 euro di ricarica e fino a 25 Giga di traffico dati.

Attraverso questa iniziativa promozionale, disponibile per tutti i clienti 1Mobile con una SIM attiva, è possibile invitare i propri amici ad attivare una nuova SIM 1Mobile, con o senza portabilità del numero.

1Mobile Porta un Amico prorogata fino al 20 settembre 2021

Se l’amico invitato accetta la proposta, l’operatore virtuale offre 5 euro di ricarica e 5 Giga di traffico dati a entrambi i clienti (sia all’invitante che all’invitato). La ricarica omaggio può essere utilizzata per pagare il rinnovo mensile, acquisti extra e eventi di traffico a pagamento, con priorità di utilizzo rispetto alle ricariche a pagamento. In caso di recesso o portabilità in uscita, le ricariche omaggio non utilizzate non danno diritto ad alcun rimborso o trasferimento verso nuovo operatore.

Per quanto riguarda invece il traffico dati offerto in regalo, è importante specificare che questo prevede un periodo di validità pari a 30 giorni, cominciando dal momento dell’erogazione. L’operatore virtuale (MVNO ESP) 1Mobile, brand di Compagnia Italia Mobile, permette di navigare su rete Vodafone 4G tramite l’aggregatore tecnico Effortel, con velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

Per aderire all’iniziativa e invitare i propri amici ad acquistare una SIM 1Mobile, i già clienti dell’operatore devono condividere il cosiddetto Codice Amico, tramite l’app per dispositivi mobili o attraverso l’area riservata del sito 1Mobile, previa corretta registrazione. In entrambi i casi bisogna accedere alla sezione “Porta un Amico”, presente su “Altro”. Se la sezione non fosse visibile all’interno dell’app, quest’ultima deve essere aggiornata. Visitate il sito ufficiale per maggiori dettagli.