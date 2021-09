Sembra che il fatidico momento sia arrivato: i risultati della collaborazione tra Facebook e Ray-Ban potrebbero essere presentati davvero a breve. Questa anticipazione ci è giunta mediante un teaser sul sito ufficiale del produttore, con tanto di immagine accompagnata dalla descrizione “Questa è una storia che non vorrai perderti”. Ma di cosa stiamo parlando precisamente? Della presentazione degli smart glasses, i quali sono stati diverse volte menzionati in varie indiscrezioni sul web. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Facebook e Ray-Ban: la presentazione potrebbe avvenire stesso oggi

Il capo indiscusso dei social network, Mark Zuckerberg, ha parlato dell’arrivo ormai imminente degli smart glasses. Il design potrebbe essere quelli dalla silhouette che vediamo in basso. Non ci è dato ancora di sapere se domani prenderà ufficialmente il via anche la commercializzazione di questo prodotto oppure se verremo a conoscenza solamente delle caratteristiche tecniche per poi scoprire in seguito la data del lancio. Tuttavia, ipotizziamo che gli occhiali smart dovrebbero approdare sul mercato entro la fine dell’anno.

Tante saranno le funzioni incluse in questi particolari occhiali di Facebook e Ray-Ban, tra cui la possibilità di effettuare registrazioni da una visuale in prima persona, così da salvare e successivamente condividerle sulle piattaforme online che preferiamo. A suggerire ciò è stato un post su Twitter di Andrew “Boz” Bosworth dei Reality Labs di Facebook, un gruppo di lavoro che si occupa delle iniziative relative alla realtà aumentata e virtuale. Non ci saranno però lenti di tipo AR che sono capaci di sovrapporre informazioni al campo visivo di chi le indossa.