È proprio il caso di dirlo, per gli utenti Android non c’è mai pace, questa a volta a tormentare gli amanti del robottino verde ci pensa (non solo questa volta però), il malware Joker, il software malevolo più famoso di tutto il web che periodicamente torna a colpire infettando migliaia di dispositivi.

Il malware in questione è molto conosciuto nella community, ciò non toglie però che riesce sempre e ritornare e a colpire, anche nel Play Store, esso infatti grazie ad alcuni cambiamenti nel codice sorgente e nei modi di trafugare i dati riesce a sfuggire ai controlli portati avanti da Google, infettando in pochi giorni migliaia su migliaia di dispositivi.

Per chi non lo conoscesse Joker p un malware letale, esso infatti palesa molte azioni malevole allo stesso tempo, la prima ed anche la più pericolosa consiste nel furto dati, esso è infatti in grado di copiare e inviare presso un server remoto sostanzialmente tutto ciò che è presente in memoria, files, immagini, chat e testo digitato, elemento che in caso di digitazione di codici bancari può farvi perdere il conto corrente.

A ciò come se non bastasse si aggiunge un animo adware, infatti provoca la comparsa di pubblicità varie e addirittura iscrive il device a servizi a pagamento senza consenso.

Le app infette

Le app infettate dal malware Joker sono le seguenti: Auxiliary Message, Element Scanner, Fast Magic SMS, Free CamScanner, Go Messages, Super Message, Super SMS, Travel Wallpapers.

Il consiglio è ovviamente quello di disinstallarle immediatamente, azione a cui aggiungiamo un caldo invito ad effettuare un reset del telefono.