Iliad, tre sorprese (incluso il 5G) nella nuova offerta

La promozione Giga 120 è senza dubbio una delle migliori occasioni per gli utenti che cercano un piano per la telefonia mobile a costi da ribasso. Oltre al rapporto prezzo/soglie di consumo, gli utenti che scelgono questa ricaricabile hanno anche tre servizi gratis.

In primo luogo, gli abbonati potranno beneficiare delle chiamate senza limiti verso l’estero. Tutti gli utenti con una SIM attiva di Iliad avranno la possibilità di comunicare con amici e parenti al di fuori dei confini nazionali, senza alcun genere di spesa extra rispetto alla promozione di base. La lista delle nazioni idonee alle chiamate estere prevede più di 60 Stati.

Sempre la Giga 120 assicura a tutti i clienti la possibilità di utilizzare la segreteria telefonica a costo zero. I gestore transalpino, in questa circostanza, si distanza da altri operatori, tra cui TIM, Vodafone e WindTre. Per l’ascolto dei messaggi memorizzati in segreteria non è infatti previsto alcun genere di spesa extra.

Altro e forse principale punto di forza della Giga 120 è il 5G. I clienti avranno la possibilità di connettersi in internet con le massime velocità senza alcun genere di costo extra.