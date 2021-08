Nel corso delle ultime ore un nuovo smartphone a marchio Motorola è stato avvistato sul sito web di benchmark Geekbench. Nello specifico, si tratta del prossimo Motorola Moto E20 e, a quanto pare, si tratterà di uno smartphone appartenente alla fascia entry-level del mercato.

Geekbench rivela alcune specifiche tecniche del prossimo Motorola Moto E20

Un nuovo smartphone targato Motorola sta per arrivare in veste ufficiale sul mercato. Come già accennato, stiamo parlando del nuovo Motorola Moto E20, il quale è stato avvistato nel corso delle ultime ore sul sito di benchmark Geekbench.

Stando a quanto riportato su quest’ultimo, il nuovo device sarà in sostanza un entry-level con Android Go a bordo. Sotto alla scocca troveremo infatti il SoC octa-core Unisoc T606. A supporto delle prestazioni ci saranno almeno 2 GB di memoria RAM e il sistema operativo installato sarà Android 11 Go Edition.

Per quanto riguarda il resto delle specifiche tecniche, alcune indiscrezioni delle scorse settimane ci hanno rivelato che il nuovo Motorola Moto E20 avrà un display con tecnologia IPS LCD da 6.5 pollici in risoluzione HD+ e con un notch a goccia centrale a forma di V che ospita una fotocamera frontale per i selfie da 5 MP. La parte posteriore ospiterà invece un sensore biometrico fisico per lo sblocco e due fotocamere rispettivamente da 13 e 2 MP. La batteria, infine, dovrebbe avere una capienza di 4000 mAh con ricarica da 10W. Non sembrano poi mancare il jack audio da 3.5 mm per le cuffie e la porta di ricarica di tipo USB Type C.