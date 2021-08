Tantissimi sconti attendono gli utenti da Trony, i prezzi appaiono essere decisamente più bassi del normale, proponendo all’acquisto numerosi prodotti di qualità, senza mai richiedere un esborso troppo, o particolarmente, elevato, almeno rispetto al listino originario.

Gli utenti che vorranno approfittare degli sconti elencati nell’articolo, devono sapere che la validità della campagna è fissata esclusivamente presso le regioni Molise, Veneto, Abruzzo, Emilia Romagna e Marche, con l’aggiunta della Repubblica di San Marino e di Rieti. Le scorte, dati alla mano, non dovrebbero assolutamente essere un problema; tutti i prodotti sono commercializzati nella variante no brand con annessa la garanzia di 24 mesi.

Trony: tantissimi sconti molto speciali per tutti

I prodotti più interessanti del volantino Trony sono come al solito legati alla telefonia mobile, in particolar modo troviamo alcuni top di gamma a prezzi complessivamente accessibili ed accettabili. Il migliore è chiaramente il Samsung Galaxy S21, uno degli smartphone più desiderati del 2021, oggi effettivamente acquistabile alla cifra finale di 779 euro, con possibilità di godere della variante no brand. Volendo invece puntare verso il sistema operativo iOS, ecco arrivare la soluzione ideale per le vostre esigenze, perfettamente rappresentata dall’Apple iPhone 12, in vendita nel periodo a 749 euro.

Non mancano prodotti decisamente più economici, quali sono Motorola Moto G30, Xiaomi Redmi 9C, Samsung Galaxy A12, Oppo A74, Oppo A12 o anche Motorola E7i Power, tutti disponibili a meno di 399 euro.

Maggiori dettagli in merito al volantino Trony sono disponibili nelle pagine sottostanti.