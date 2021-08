Le nuove offerte speciali di Unieuro sono perfettamente raccolte nell’ultimo volantino, la soluzione ideale per riuscire a raggiungere l’acquisto di prodotti di qualità, senza mai essere costretti a spendere cifre particolarmente elevate, almeno in confronto ai listini.

Il risparmio è notevole per ogni consumatore sul territorio italiano, data comunque la possibilità di accesso ovunque, come anche direttamente sul sito ufficiale di Unieuro. Tutti gli acquisti completati tramite l’e-commerce, lo ricordiamo, prevedono la spedizione gratuita presso il domicilio, al superamento dei 49 euro di spesa effettivi (senza vincoli o limitazioni di alcun tipo).

Unieuro: occasioni incredibili per tutti gli utenti

Gli utenti hanno la possibilità di accedere ad alcuni dei migliori dispositivi attualmente in commercio, tra questi non mancano chiaramente l’accoppiata Samsung Galaxy S21 e Apple iPhone 12 Mini, entrambi disponibili al prezzi finale di 729 euro, ma con caratteristiche tecniche abbastanza differenti tra loro.

Volendo invece ridurre le aspettative, il consiglio è di puntare verso soluzioni del calibro di Xiaomi Mi 10T Lite, Vivo Y70, Realme 8, Xiaomi Redmi 9C o Realme 8 Pro, tutti in vendita a meno di 400 euro. Il migliore in termini di rapporto qualità/prezzo, invece, è chiaramente l’Oppo Find X3 Neo, uno smartphone unico nel proprio genere, disponibile all’acquisto a 659 euro, e caratterizzato da specifiche che lo avvicinano moltissimo ai più noti top di gamma dell’anno.

Per ogni altra informazione in merito al volantino Unieuro, il consiglio è di affidarsi quanto prima alle pagine che potete trovare elencate nell’articolo, ricordando tutto ciò che vi abbiamo raccontato in precedenza.