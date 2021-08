Durante la presentazione della serie Realme GT, il produttore ha anche annunciato un nuovo device. Il brand sta sviluppando il proprio primo tablet che prenderà il nome di Realme Pad e sarà presentato ufficialmente nel corso dei prossimi mesi.

In attesa del lancio ufficiale, sono emerse alcune nuove indiscrezioni che permettono di conoscere meglio il device. Stando a quanto confermato da alcuni report, il tablet sarà caratterizzato da un display AMOLED da 10.4 pollici.

Si tratta di dimensioni notevoli che permetteranno agli utenti di fruire dei contenuti multimediali con facilità. La vocazione multimediale sarà evidenziata anche dal comparto audio di alto livello grazie ai quattro speaker stereo.

Realme Pad sarà il primo tablet del produttore

Realme Pad potrà contare su una batteria da 7100mAh che permetterà una elevata autonomia. Purtroppo non ci sono notizie per quanto riguarda il SoC ma ci aspettiamo la presenza del Qualcomm Snapdragon 778G o 870.

Se il chipset non è ancora confermato, le memorie invece sembrano essere certe. La RAM sarà da 6GB mentre gli utenti avranno a disposizione 64GB di memoria interna. Non conoscendo il SoC equipaggiato e il relativo modem, non possiamo confermare la compatibilità con le reti 5G. Tuttavia, sarà quasi certa la disponibilità di una variante solo Wi-Fi e una compatibile con le reti LTE.

Il comparto fotografico sarà caratterizzato da una singola fotocamera sulla scocca posteriore da 8MP con autofocus. Sulla parte frontale sarà presente una fotocamera singola sempre da 8MP. Il device avrà dimensioni generali di 246 x 156 x 6.8mm

Possiamo immaginare che il Realme Pad supporterà anche una Stylus per facilitare le operazioni di scrittura e di disegno, ma si attende l’ufficialità da parte del produttore. Infine, i colori disponibili al lancio dovrebbero essere grigio e oro. Il debutto ufficiale è atteso nel corso dei prossimi mesi, quindi non resta che attendere.