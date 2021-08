Il prossimo 23 settembre Xiaomi ha pianificato un evento dedicato al lancio di un nuova famiglia di device. Gli smartphone in questione sono i Mi 11T e Mi 11T Pro che sono stati oggetti di nuove indiscrezioni.

La notizia è stata lanciata da un report che rivela anche alcune delle specifiche tecniche di entrambi i dispositivi. A giudicare dalle prime informazioni disponibili, la nuova famiglia andrà a rimpiazzare la famiglia Mi 10T presentata lo scorso anno.

Il Mi 11T sarà caratterizzato da un display, molto probabilmente OLED, dalla diagonale non ancora confermata ma che supporterà il refresh rate a 120Hz. Il SoC scelto da Xiaomi per il device sarà il MediaTek Dimensity 1200. Il comparto fotografico invece potrà contare su una fotocamera principale da 64MP.

Xiaomi si sta preparando al lancio di Mi 11T e Mi 11T Pro

Per quanto riguarda il Mi 11T Pro invece, ci aspettiamo una configurazione hardware da vero top di gamma. Anche in questo caso la diagonale del display non è nota ma sappiamo che il pannello sarà un OLED con refresh rate a 120Hz. Sotto la scocca sarà presente il SoC Qualcomm Snapdragon 888 e la ricarica rapida a 120W.

Considerando quanto successo l’anno scorso, Xiaomi ha lanciato il Mi 10T sotto il nome Redmi K30S in alcuni mercati. Molto probabilmente potrebbe accadere lo stesso con il Mi 11T che potrebbe arrivare come Redmi K40S.

Non resta che aspettare ancora qualche giorno in attesa di scoprire maggiori dettagli sulla nuova famiglia di device realizzati da Xiaomi. Sicuramente nel corso delle prossime settimane emergeranno nuove indiscrezioni.