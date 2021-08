Quando scatti una foto in condizioni di scarsa illuminazione sul tuo iPhone, la modalità Notte si attiva automaticamente: ciò significa che lo scatto richiede più tempo per essere catturato, ma finisce per essere molto più luminoso, così puoi vedere cosa c’è nell’oscurità. Apparentemente, iOS 15 sta offrendo la possibilità di disattivare questa automazione.

Secondo 9to5Mac, e presumibilmente trovato nella versione beta di iOS 15 attualmente in esecuzione, l’aggiornamento del software Apple, che dovrebbe essere lanciato nella sua forma finale da settembre, ha un’impostazione che ti consente di disattivare completamente la modalità notturna automatica.

iOS 15 potrebbe introdurre la novitá della fotocamera

Sarai comunque in grado di utilizzare la modalità Notte nell’app della fotocamera selezionandola manualmente: la modalità non si disattiverà automaticamente quando provi a scattare una foto standard.

In precedenza era possibile interrompere l’attivazione della modalità notturna automatica, ma l’azione si applicava solo fino alla chiusura dell’app della fotocamera, quindi era necessario disattivarla di nuovo. Questa nuova funzionalità sembra una soluzione logica a una fastidiosa stranezza del software Apple.

Il problema con la modalità notturna che appare automaticamente sulle foto standard è che, sebbene ciò abbia portato a scatti più luminosi e più facili da vedere, non è la stessa cosa delle foto ‘migliori’. Molte foto notturne sembrano molto più artistiche quando é presente l’oscurità della notte e la luminosità dei lampioni o degli edifici. Naturalmente, ognuno é libero di decidere il tocco artistico che desidera dare alle foto, ma la modalitá notturna rovina un pó quell’atmosfera.

Non è chiaro se la funzionalità verrà rilasciata anche in iOS 14 o direttamente con il prossimo aggiornamento del software Apple.