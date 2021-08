L’attesa della quinta stagione de La Casa di Carta è un continuo crescendo di adrenalina grazie anche a tutti gli ingredienti pubblicati in questi giorni. Dal teaser al trailer ufficiale, i fan si stanno preparando al giorno più importante dell’anno. La Casa di Carta 5 sta per arrivare. Netflix ha anticipato l’evento pubblicando i poster dei personaggi che rivelano qualcosa di incredibile! Scopriamo insieme tutti i dettagli.

La Casa di Carta 5: i nuovi poster sono davvero incredibili

Da qualche giorno Netflix ha deciso di pubblicare sui profili social ufficiali suoi e de La Casa di Carta i nuovi poster dei personaggi. Servono a inaugurare la nuova e, in questo caso, ultima stagione della serie TV che sta facendo impazzire tutto il mondo.

Ad ogni modo non si tratta solo di semplici foto a tema. Infatti il colosso dello streaming ha deciso di accompagnarle con dei tweet rivelatori che rendono bene l’idea del ritmo che i nuovi episodi avranno. Non presagiscono nulla di buono, ma prima godiamoci la sinossi ufficiale de La Casa di Carta 5:

“La banda è rinchiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 ore. Sono riusciti a salvare Lisbona, ma il momento più buio arriva dopo aver perso uno dei loro. Il professore è stato catturato da Sierra e, per la prima volta, non ha un piano di fuga. Proprio quando sembra che niente possa andare peggio, entra in scena un nemico molto più potente di tutti quelli affrontati finora: l’esercito. La fine del più grande colpo della storia si avvicina e quella che era iniziata come una rapina si trasformerà in una guerra“.

Capita la trama e quanto ci aspetta nei nuovi episodi de La Casa di Carta 5, ecco uno dei primi poster pubblicati. Iniziamo subito con due volti tra i più amati, Tokyo e Rio accompagnati dal tweet: “Avevamo pensato molte volte di essere in guerra. Ma era semplicemente perché non sapevamo cosa fosse una guerra“.

“Habíamos pensado muchas veces que estábamos en una guerra. Pero era simplemente porque no sabíamos lo que era una guerra.” “We’d often thought we were at war. But that was simply because we didn’t know what a war actually was.”#LCDP5 pic.twitter.com/VQPMgPblNO — La Casa de Papel (@lacasadepapel) August 11, 2021

Non poteva mancare, ne La Casa di Carta 5, quello del Professore e di Lisbona in un tweet alquanto rivelatorio: “Siamo alle corde, ma non siamo ancora morti“. Questo è anticipato dai due nemici più importanti della Banda: “La linea è molto sottile. E se mi costringerai ad attraversarlo, lo farò, con un sorriso“.

“Estamos contra las cuerdas, pero todavía no estamos muertos.” “We’re up against the ropes, but we’re not dead yet.”#LCDP5 pic.twitter.com/fdCjBnMSd9 — La Casa de Papel (@lacasadepapel) August 11, 2021

Insomma, non ci resta che attendere l’arrivo dei primi 5 episodi della prima parte della quinta stagione de La Casa di Carta. Sarà solo allora che scopriremo cosa succederà ai tanto amati personaggi di questa serie TV incredibile.