telegram-ecco-tutti-i-motivi-che-lo-rendono-migliore-di-whatsapp

Se vi appassiona la lotta sfrenata senza esclusione di colpi tra Telegram e WhatsApp, allora non dovete assolutamente perdervi questo speciale articolo. Infatti passeremo in rassegna tutti i motivi, più o meno conosciuti, che rendono Telegram un’app di messaggistica istantanea migliore di WhatsApp. Vi sorprenderete nello scoprire quante cose offre l’app di Durov rispetto a quella acquistata da Zuckerberg.

Telegram è sul podio: indiscusso il primo posto contro WhatsApp

Sono in molti a chiedersi perché Telegram supera di gran lunga WhatsApp come app di messaggistica istantanea. Passiamo in rassegna tutte le caratteristiche che sono i punti forza dell’app blu.

È un social network a tutti gli effetti. Se WhatsApp si è spinto oltre realizzando solo gli Stati che si auto eliminano dopo 24 ore, Telegram invece è un vero e proprio social network. Basti pensare alle chat di gruppo a tema, dove utenti di tutto il mondo possono collegarsi pur non conoscendo i contatti presenti. Non dimentichiamoci nemmeno delle stanze vocali in puro stile Clubhouse e dell’opzione da vera app di incontri per trovare contatti disponibili a conversazioni con estranei nelle vicinanze.

Insomma, non c’è partita per WhatsApp. Se poi ci aggiungiamo i Bot, Telegram non solo vince, ma mette completamente a ko l’app del Gruppo Facebook.