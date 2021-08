Iliad non è mai stato così conveniente per gli utenti. Nel mese di Agosto i clienti del provider potranno accedere alla tariffa Flash 120. Il provider assicura agli utenti una ricaricabile dal costo di 9,99 euro ogni trenta giorni. Il pacchetto dei consumi prevede invece chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 120 Giga per internet.

Iliad, le reti 5G e due servizi gratis con la nuova tariffa

La ricaricabile Flash 120 rappresenta un’occasione per costi e soglie di consumo, ma anche per alcuni importanti extra. Con il provider francese, ad esempio, gli utenti avranno anche accesso a tre servizi completamente a costo zero.

La prima sorpresa per gli utenti di Iliad è quello delle chiamate senza limiti verso l’estero. Il provider assicura quindi ai clienti la possibilità di effettuare telefonate verso i paesi esteri senza costi aggiuntivi rispetto al prezzo di riferimento della Flash 120. Gli abbonati di Iliad potranno comunicare con amici e parenti in oltre sessanta Stati in giro per il mondo.

Ulteriore sorpresa per coloro che scelgono la promozione di Iliad è la segreteria telefonica a costo zero. In quest’ottica il gestore francese ha scelto di differenziare la sua strategia commerciale da quella di TIM, Vodafone e WindTre. Anche l’ascolto dei messaggi in segreteria quindi non prevede costi extra rispetto al prezzo della ricaricabile.