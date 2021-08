L’evento Samsung Unpacked si svolgerà tra un giorno o due, ma nulla sembra essere più una sorpresa, almeno ufficiosamente. Sono state rivelate le specifiche sulla maggior parte dei dispositivi che dovrebbero essere annunciati l’11 agosto, inclusi il Galaxy Z Fold 3 e il Galaxy Z Flip 3. Questa volta scopriamo le cover o le custodie ufficiali per i due dispositivi pieghevoli. Queste potrebbero aver confermato anche alcune delle perdite, in particolare sul supporto della S Pen per il Galaxy Z Fold3.

Il noto informatore di gadget, Roland Quandt, ha condiviso alcune immagini delle “copertine ufficiali” per entrambi i prossimi smartphone. La cosa interessante delle cover per il Galaxy Z Fold 3 è che c’è uno slot nel mezzo per lo stilo S Pen. Ciò significa che il dispositivo stesso non avrà uno slot per la S Pen come nella serie Galaxy Note.

Samsung Galaxy Z Fold 3: l’annuncio si avvicina

Lo slot nel mezzo fa sembrare che il tuo smartphone abbia un bozzo quando è in modalità piegato. Per questo caso particolare, sembra che il nero sia l’unico colore. Le immagini trapelate mostrano anche alcuni dei case normali e questi arriveranno in nero, grigio, marrone e bianco. Non sembrano esserci nuove informazioni rivelate nei case, almeno nulla che non sappiamo già.

Quandt ha anche fatto trapelare alcune delle cover ufficiali del Galaxy Z Flip 3. Sembra che ci sia una varietà di colori come marrone, nero, arancione, verde, blu e viola. Alcuni dei case hanno un design piuttosto insolito con alcuni che sfoggiano un anello nel mezzo della piega per renderlo più facile da mantenere.