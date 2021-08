Il volantino Comet è assolutamente indimenticabile, i prezzi della campagna promozionale sono decisamente più bassi di quanto avremmo mai sperato, garantendo all’utente la possibilità di accedere ai migliori prodotti in circolazione, senza doversi preoccupare più di tanto.

Spendere poco con comet è possibile, grazie anche alla disponibilità della campagna stessa sul territorio nazionale; è bene ricordare infatti che gli acquisti potranno essere completati sia online che nei singoli negozi, senza limitazioni o distinzioni di sorta. Coloro che sceglieranno di completare la compravendita sul sito, inoltre, potranno fare affidamento sulla consegna gratuita a domicilio, ovvero spendendo più di 49 euro si avrà la certezza di poter ricevere l’ordine gratis direttamente presso la propria abitazione.

Comet: questo volantino è veramente assurdo

Il volantino comet vuole convincere più utenti possibili all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, per questo motivo ha ridotto di molto i prezzi di vendita della maggior parte dei dispositivi in commercio. Tra i migliori smartphone in promozione troviamo tutti i top di gamma del momento, quali sono Xiaomi Mi 11i, Xiaomi Mi 11, Oppo Find X3 Neo, Apple iPhone 12 o anche Oppo Find X3 Pro, in vendita a prezzi che partono da 599 euro.

Altrettanto interessanti sono le proposte legate a modelli di fascia media, volendo spendere non più di 399 euro, si potranno acquistare Oppo A53s, Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi Mi 11 Lite, Motorola E7 Power, Oppo A53a e Oppo A53s.

Ogni smartphone viene commercializzato con garanzia di 24 mesi, ed ovviamente in versione completamente sbrandizzata.