Sembra ormai tutto pronto per il prossimo evento di Samsung. Il prossimo 11 agosto, il produttore coreano terrà il Galaxy Unpacked durante il quale lancerà ufficialmente i nuovi Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3.

L’attesa verso la nuova generazione di smartphone pieghevoli del brand è elevatissima e le indiscrezioni si susseguono incessanti. Nel corso delle settimane sono trapelate tantissime informazioni e, a pochi giorni dal lancio, la situazione non sembra destinata a cambiare.

Come si può leggere su Twitter, il leaker snoopytech ha svelato i possibili prezzi di Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3 per il mercato europeo. Stando a quanto indicato dall’utente, le cifre sono da intendersi comprensive di IVA quindi il valore indicato è il prezzo di listino che troveremo anche in negozio.

Una nuova indiscrezione ha svelato i possibili prezzi dei Samsung Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3

In particolare, Galaxy Z Fold3 arriverà in due varianti di memoria interna con la 256GB a 2.009 euro e la 512GB a 2.099 euro. Per Galaxy Z Flip3 ci aspettiamo 1.029 euro per la versione da 128GB e 1.109 euro per la variante da 256GB di memoria interna.

Ovviamente non possiamo ancora considerare queste cifre come ufficiali in quanto non confermate da Samsung. Tuttavia, si tratta ci valori realistici che permettono di farci un’idea di quello che potrebbe essere l’effettivo prezzo reale.

Purtroppo, la conferma arriverà solamente il prossimo 11 agosto durante l’evento Galaxy Unpacked. Non resta che attendere ulteriori dettagli, ricordando che i nuovi foldable di Samsung si preannunciano molto interessanti sotto tutti i punti di vista.