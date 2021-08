Il prossimo 11 agosto Samsung terrà l’evento Galaxy Unpacked che si preannuncia molto interessante. Il produttore coreano presenterà ufficialmente i nuovi Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 ma i device foldable non saranno gli unici protagonisti.

Infatti, ci attendiamo il debutto anche di altri device tra cui il Galaxy Watch 4 e soprattutto le Galaxy Buds 2. I nuovi auricolari true-wireless dell’azienda sono finite al centro di alcune indiscrezioni che ne hanno anticipato il prezzo.

Stando a quanto emerso, le Samsung Galaxy Buds 2 saranno commercializzate in Europa al prezzo di circa 172,90 euro. Questa cifra tiene conto di tutte le tasse di importazione e dell’IVA anche se non sappiamo se questo sarà il prezzo finale in Italia.

Samsung si prepara al lancio delle Galaxy Buds 2

Il prezzo di lancio quindi si conferma simile a quello di Galaxy Buds+ che è stato di circa €170. Possiamo quindi considerare le Galaxy Buds 2 come la nuova generazione di questo device. Al tempo stesso, questo informazione lascia spazio per ipotizzare il debutto delle Galaxy Buds Pro 2 in futuro.

Il design delle Galaxy Buds 2 sarà simile a quello della generazione precedente, con gli auricolari in-ear e il case di ricarica. I colori disponibili al lancio saranno bianco, nero, verde e viola.

Dal punto di vista delle caratteristiche, ci aspettiamo la presenza della tecnologia Active Noise Cancellation (ANC) per la riduzione dei rumori di fondo. Inoltre, Samsung andrà a migliorare la stabilità di connessione e la qualità audio. Non mancherà anche un miglioramento all’autonomia generale grazie ad una gestione ottimale della batteria.