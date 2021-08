Il prossimo 11 agosto Samsung terrà evento Galaxy Unpacked durante il quale presenterà tanti nuovi device. I più attesi sono certamente i nuovi foldable del produttore coreano, ma ci aspettiamo anche il debutto della nuova famiglia Galaxy Watch 4.

I nuovi smartwatch rappresenteranno una grande novità per Samsung in quanto saranno i primi ad equipaggiare Wear OS. Il sistema operativo di Google pensato per i wearable è stato sviluppato proprio in collaborazione con il gigante coreano.

La partnership tra Big G e Samsung ha permesso di dare vita ad una versione di WearOS completamente nuova e dotata di un design rivisto. Le scelte grafiche per Wear OS sono chiaramente ispirato a quello di Tizen OS e della OneUI, rispettivamente l’interfaccia utente per smartwatch e smartphone del brand coreano.

Samsung si prepara a lanciare i nuovissimi Galaxy Watch 4 Classic

Stando a quanto indicato da Max Weinbach, noto analista di settore, la nuova famiglia di smartwatch ormai è pronta per il lancio. I Galaxy Watch 4 Classic arriveranno in due colorazioni: nero e satinato. Entrambi i modelli saranno realizzati in acciaio e saranno presenti due pulsanti fisici oltre lo schermo touch.

Ci aspettiamo la presenza di icone personalizzate e funzionalità avanzate come il rilevamento dell’ossigenazione del sangue la funzione ECG. Tuttavia, Samsung mantiene ancora ilpiù stretto riserbo sulle feature presenti.

I cinturini saranno in pelle, ma non mancheranno anche altre versioni sostituibili. Ci aspettiamo certamente cinturini in silicone dedicati ai più sportivi o quelli in metallo per rendere lo smartwatch più adatto ad un look casual.