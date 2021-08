I clienti Iliad e MVNO intenzionati ad abbandonare il loro attuale gestore non possono perdere l’opportunità proposta da Wind Tre. Il gestore, con le sue nuove offerte GO, permette di ottenere fino a 100 GB di traffico dati al mese.

Sarà sufficiente effettuare la portabilità del numero per richiedere una delle tre nuove tariffe Wind Tre GO, la cui attivazione potrà avvenire online e gratuitamente. Andiamo a vedere, dunque, quali sono le offerte presenti in listino e i gestori dai quali sarà necessario trasferire il numero per poter portare a termine l’attivazione con successo.

Passa a Wind Tre da Iliad o MVNO: ecco le tre nuove offerte a partire da 7,99 euro!

Le nuove offerte lanciate da Wind Tre per i clienti che effettuano il trasferimento del numero sono:

la Wind Tre GO 101 Star + Easy Pay Digital, con minuti illimitati, 200 SMS e 101 GB a soli 7,99 euro al mese;

con minuti illimitati, 200 SMS e 101 GB a soli 7,99 euro al mese; la Wind Tre GO 50 Star + Digital Limited Edition, con minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB a soli 7,99 euro al mese;

con minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB a soli 7,99 euro al mese; la Wind Tre GO 100 Special + Digital Limited Edition, con minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB a soli 9,99 euro al mese;

I nuovi clienti Wind Tre possono scegliere di richiedere una delle tre opzioni disponibili; e procedere con l’attivazione soltanto se provenienti da uno dei seguenti gestori selezionati:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.