La promozione You&Kena, disponibile nei negozi aderenti dell’operatore Kena Mobile, è stata recentemente prorogata con data di scadenza fissata al 26 Luglio 2021, salvo ulteriori cambiamenti.

Per aderire all’iniziativa del secondo brand di TIM, con la quale è possibile ottenere 2 euro di rimborso ogni mese, i nuovi clienti devono attivare una delle offerte Kena Mobile, effettuando necessariamente la portabilità del numero. Scopriamo maggiori dettagli.

Kena Mobile vi rimborsa 2 euro al mese

Una volta che anche l’invitato conclude la portabilità verso Kena Mobile, entrambi i clienti ottengono il bonus di 2 euro al mese, che nello specifico consiste in un rimborso che può essere utilizzato per il rinnovo dell’offerta sottoscritta. Il rimborso della promo You&Kena viene erogato in automatico dopo ogni rinnovo, per tutta la durata della permanenza in Kena Mobile.

In caso di cessazione da parte di uno dei due, chi resta non avrà più diritto al bonus. Inoltre, effettuando la portabilità verso un altro operatore di telefonia mobile, l’ammontare presente nel rimborso non seguirà la propria linea. Si ricorda che i nuovi clienti Kena Mobile non possono partecipare contemporaneamente anche alla promo Porta un Amico.

Come già detto, la promozione è disponibile adesso fino al 26 Luglio 2021, ma il codice univoco che viene inviato al secondo cliente può essere utilizzato fino al 4 Agosto 2021. Si specifica inoltre che per ricevere il codice, il primo cliente deve chiedere all’operatore del negozio di passare a Kena Mobile con la promo You&Kena. Per attivare un’offerta dopo essere stato invitato, il secondo cliente deve invece comunicare all’operatore il codice che ha ricevuto dall’amico. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.