Extraterrestri: esistono altre vite oltre quella umana? Arriva la risposta ufficiale

Che ci crediate o no, gli Extraterrestri esistono e vivono come noi (o quasi). La domanda che pensiamo più spesso è: “Ma come sono fatti? Che forma hanno?” e ovviamente nessuno sa rispondere. Di certo non hanno quell’enorme testone grigio/ verde così come siamo stati abituati a conoscerlo, né tantomeno si presentano con gli occhi neri giganti. “Gli Ufo esistono e sono reali, ipotesi aliena non verificabile ma non esclusa”.

Extraterrestri: le ultime scoperte

È quanto emerso dal rapporto del ministero della Difesa statunitense sul fenomeno degli Uap ‘Unidentified Aerial Phenomena’, nome ufficiale ed attuale degli oggetti non identificati. Un’indagine su 120 casi accaduti negli ultimi 20 anni.

“Gli Uap esistono, sono reali, ma non sono di origine americana. Presentano caratteristiche e comportamenti fisici non possibili per le attuali forze aeree statunitensi – ha spiegato il rapporto della Difesa -. Non è possibile dire che si tratti di mezzi extraterrestri e nemmeno che non siano veicoli alieni. Ipotesi aliena non verificabile, ma non esclusa”.

Gli Extraterrestri sono quindi, secondo il rapporto statunitense, fenomeni reali e misurati ma di cui non se ne conosce l’origine. Insomma, trattasi di oggetti fisici in grado di muoversi nello spazio e dotati di capacità che neppure i mezzi militari statunitensi possono raggiungere.

“Non ci sono prove per confermare l’origine aliena di questi fenomeni ma nemmeno per negarla”, conclude la relazione. “E se parlassimo di umanità al plurale, e non solo al singolare intendendo la nostra specie?”, ha domandato Louis Elizondo, ex capo del programma Cia per lo studio degli Uap. Una cosa è certa: la mancanza di certezze scatena ulteriori ipotesi nel mondo.