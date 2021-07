La saga di Star Wars sembra aver ritrovato la propria strada grazie alle serie TV in onda su Disney+. Tuttavia, la Galassia lontana lontana è un mondo da esplorare anche attraverso le produzioni videoludiche.

I titoli più recenti ambientati nell’universo creato da George Lucas sono Jedi: Fallen Order uscito nel 2019 e Squadrons uscito nel 2020. Gli appassionati si attendevano a breve l’annuncio di un nuovo titolo dedicato a Star Wars, ma purtroppo non sarà così.

La Electronic Arts (EA) ha pubblicato su Twitter un messaggio molto chiaro che lascerà scontenti i fan. Nella nota della software house si legge che il prossimo 22 luglio si terrà l’evento EA Play dedicato alla presentazione di nuovi giochi. Tuttavia, durante l’evento non verrà mostrato nessun titolo inerente l’universo di Star Wars.

We won’t be showing any new Star Wars games at EA Play Live on July 22nd…but all of us look forward to celebrating with you next year when we share our vision for the Galaxy far, far away!

