Il prossimo 20 luglio su GTA Online farà il proprio debutto l’atteso DLC Estivo. Il nome scelto dai ragazzi di Rockstar Games è Los Santos Tuners e l’espansione del gioco sarà incentrata tutta sul mondo dei veicoli modificati.

Nel precedente articolo abbiamo analizzato la nuova location che farà il proprio debutto la prossima settimana. All’interno del LS Car Meet gli utenti potranno organizzare autoraduni e godersi i propri veicoli modificati in tranquillità.

Tuttavia la struttura non sarà l’unica novità del DLC. GTA Online: Los Santos Tuners porterà con se tantissime nuove aggiunte per permettere ai giocatori di vivere appieno la realtà undergroud della città.

Su GTA Online arriva il DLC Los Santos Tuners

Gli utenti potranno cimentarsi in svariate gare all’interno e all’esterno del LS Car Meet con tanto di classifiche sempre aggiornate. Sul Test Track, si potranno sfidare gli amici mentre nelle competizioni Head-to-Head si dovranno sconfiggere gli avversari su percorsi brevi.

Arrivano anche le gare della modalità Scramble che prevede il raggiungimento di 20 checkpoint. Non mancherà la Time Trials per cercare di stabilire il miglior tempo su un percorso stabilito. Per le strade di Los Santos invece sarà possibile accedere alle modalità Street Race Series e Pursuit Series.

Naturalmente, un DLC incentrato sulle macchine non può che introdurre anche tanti veicoli inediti. I giocatori di GTA Online potranno scorrazzare per la mappa a bordo di ben 17 nuove macchine di cui 10 faranno il proprio debutto direttamente il 20 luglio.

Infine, Rockstar Games conferma che la versione PlayStation 5 e Xbox Series X|S di GTA Online arriverà entro fine anno. Sin dal momento del lancio, il gioco in versione next-gen potrà contare su tutti gli aggiornamenti del nuovo DLC in versione esclusiva.