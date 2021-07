Il titolo The Witcher 3: Wild Hunt’s sembra veramente intramontabile. Il terzo capitolo della saga realizzata da CD Projekt Red è pronto per fare il proprio debutto anche su console next-gen.

La stessa software house ha confermato che la versione pensata per Xbox Series X/Series S e PlayStation 5 arriverà entro la fine dell’anno. Anche gli utenti PC potranno giovare della nuova versione che sicuramente porterà con se una evoluzione grafica.

Ma non è tutto, gli sviluppatori hanno confermato che la versione next-gen potrà contare anche su un DLC gratuito. Come si può leggere nel Tweet, i contenuti aggiuntivi saranno ispirati alla serie TV realizzata da Netflix ed intitolata The Witcher.

The Witcher 3: Wild Hunt next-gen update is coming to PS5, Xbox Series X/S, and PC this year! Here’s a sneak peek of our updated cover art.



Spoiler alert: we also prepared some free DLCs inspired by @witchernetflix 🤭



More info coming soon! pic.twitter.com/Hs7LwWzUAt