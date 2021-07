Kena Mobile e le offerte che insidiano TIM e Vodafone: c'è anche un rimborso

Ci sono ancora sentissimo offerte disponibili nel mondo della telefonia mobile italiana, la quale può fregiarsi di tantissimi gestori. Tra questi sembra che i più importanti siano disponibili anche tra quelli virtuali, i quali ormai hanno trovato una grande dimensione.

Kena Mobile sembra uno dei più attivi, soprattutto con le ultime tre offerte che in questo caso arrivano a 100 giga. In più tutti coloro che inviteranno un amico, avranno diritto ad un rimborso pari a 5 €. Il tutto sarà possibile per un massimo di 10 volte e fino a 50 €.

Kena Mobile: tutte le migliori offerte per gli utenti fino a 100GB

Offerta per i nuovi numeri

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

verso tutti i gestori 50 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps

al mese per sempre Costo di attivazione 4,99 euro SIM e consegna gratuita

Per clienti Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Nuovi numeri e altri MVNO:

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

verso tutti i gestori 100 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps

al mese per sempre Costo di attivazione SIM e consegna gratis

Per tutti gli operatori: