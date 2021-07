Il marchio Honor, diviso dal colosso cinese Huawei a causa delle dure sanzioni degli Stati Uniti, sta progettando diversi smartphone con display flessibili. Informazioni sulle caratteristiche di uno di loro erano a disposizione di alcuni addetti ai lavori; secondo quanto riportato, Honor sta preparando un dispositivo di grandi dimensioni che, una volta aperto, può facilmente sostituire un tablet.

In particolare, il pannello flessibile sarà di 8 pollici in diagonale. All’esterno del case ci sarà uno schermo da 6,5 ​​pollici. Si dice che il display flessibile sia ordinato dalla società cinese BOE. Attualmente l’azienda sta sviluppando un vetro ultrasottile avanzato per proteggere tali dispositivi dai danni durante l’uso quotidiano.

Honor Magic X: non ci sono molte informazioni sul device

A giudicare dai dati pubblicati, Honor sta preparando uno smartphone nel formato di un libro con un pannello flessibile che si ripiega. Non conosciamo ancora altre caratteristiche del dispositivo. In precedenza, sul sito web della National Intellectual Property Administration (CNIPA) della Cina, sono apparse informazioni secondo cui Honor aveva registrato i marchi Honor Magic Fold e Honor Magic Flip. Il dispositivo sopra descritto potrebbe debuttare con il nome Honor Magic Fold.

Nel frattempo, Honor ha confermato su Weibo che lo smartphone Honor 50 con 12GB di RAM sarà in vendita in Cina il 16 luglio. L’Honor 50 è dotato di uno schermo OLED curvo da 6,57 pollici che supporta una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il dispositivo funziona sulla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 778G con una GPU Adreno 642L.

Il dispositivo ha una batteria da 4300 mAh che supporta la tecnologia di ricarica rapida da 66 W. Inoltre, lo smartphone esegue Android 11 con la propria Magic UI 4.2. A quanto pare, i servizi mobili di Google saranno disponibili nei dispositivi della serie al di fuori della Cina.