L’applicazione WhatsApp viene usata in continuazione da miliardi di utenti in tutto il mondo. Nonostante il recente aggiornamento ed il radicale cambio di rotta nella gestione delle info personali gli utenti continuano ad utilizzarla. Non c’è dubbio che sia l’app preferita per la condivisione e la messaggistica istantanea.

Ogni giorno la piattaforma regala un turbinio di aggiornamenti e tra questi anche quello del mistero emerso dopo l’indagine condotta dal famoso team di WaBetaInfo giunto alla conclusione delle quattro spunte correlate allo stato di avanzamento dei messaggi privati e di gruppo. A cosa potrebbero servire? Scopriamo insieme l’arcano esaminando le argomentazioni delle fonti.

WhatsApp e le quattro spunte di lettura: cosa sono e perché sono ben quattro?

Aleggia il mistero per quanto riguarda quello che potrebbe passare come il prossimo aggiornamento WhatsApp del 2021. Le voci si intensificano a proposito di un update per il quale non esistono conferme certe. Fatto sta che l’analisi della nuova build in Beta ha portato al palesarsi di quattro segni di spunta che potrebbero verosimilmente rappresentare una clamorosa fake news o meglio ancora un bug di programmazione.

Tanti, di fatto, dubitano della prossima introduzione di questo sistema. Non esistono evidenze documentali sull’introduzione delle quattro spunte blu di lettura. Non se ne riesce a trovare la ragione. Si tratta di una notizia già circolata in passato ed ora riproposta attraverso una serie di screenshot per i quali vale il segreto da parte dello sviluppatore di Menlo Park.

Nel frattempo non si sa se la novità sia da relegare al ruolo di bug temporaneo o fake news. Ci riserveremo il diritto di tornare in argomento non appena si presenteranno ulteriori delucidazioni. Per il momento resta un caso irrisolto per il quale non esistono conferme ufficiali.