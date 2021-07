The Kissing Booth 3: ad un passo dalla sua uscita, ecco tutte le novità sulla trilogia

L’attesa si fa sempre più breve: sta per uscire il terzo ed ultimo capitolo di The Kissing Booth 3. La trilogia che vede al centro della storia i migliori amici Elle Evans e Lee Flyn, e il fratello Noah Flyn, in passato ha fatto perdere la testa al suo pubblico più giovane. A distanza di un anno è emerso finalmente il trailer e la sinossi ufficiale del nuovo film. Sul sito originale di Netflix è scritto:

“È l’estate che precede l’inizio del college ed Elle si trova ad affrontare la decisione più difficile della sua vita: trasferirsi dall’altra parte del paese con il ragazzo dei suoi sogni Noah o mantenere l’eterna promessa di andare all’università con il suo migliore amico Lee. Quale cuore spezzerà Elle sulle battute finali della trilogia di The Kissing Booth?”

The Kissing Booth 3: cast e data d’uscita

Per chi non conoscesse il rapporto tra Elle Evans e Lee Flyn, i due sono migliori amici fin dalla nascita e fondano il loro rapporto su alcune regole per evitare di rovinarlo. Tra queste ve ne è una fondamentale: non innamorarsi di Noah, il fratello di Lee. Ma come tutte le storie imprevedibili, questo accade e metterà a repentaglio la loro amicizia. Elle sarà disposta a perdere Lee?