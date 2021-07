Nell’ultimo periodo, pare che siano arrivate varie segnalazioni degli utenti per quanto riguarda dei veri e propri down di rete degli operatori telefonici principali come TIM, Vodafone, WINDTRE e Iliad. Di fatto, le segnalazioni sono state diverse e riguardano in particolar modo la presenza di problematiche inerenti la navigazione in internet.

Ma non finisce qui, perché ci sono altre persone che hanno anche altre tipologie di problemi, e sembra che riguardassero le chiamate e la connessione WiFi. Infatti, vari utenti durante questi down di rete hanno avuto dei problemi alla connessione, la quale era scarsa o assente per diverso tempo.

Connessione assente e down di rete: ci pensa Downdetector

Secondo le recenti segnalazioni, sembra che sia stata TIM ad avere particolari problemi di connessione negli ultimi giorni in tutta Italia. Le segnalazioni ci sono pervenute tramite downdetector.it, un portale dedicato appositamente a questo tipo di operazioni, ossia quelle di segnalare dove e in che modo avvengono i malfunzionamenti. I suddetti pare che siano stati più presenti al Nord e al Centro Italia e a Napoli.

Come detto poc’anzi, Downdetector è un sito che ci può tranquillamente aiutare a tenere la calma, essendo che ci fornisce delle info molto valide per quanto riguarda i disservizi degli operatori telefonici. Quindi, se si presentano problematiche di questo tipo, dovremo cliccare sul servizio di nostro interesse e vedere se sta funzionando o meno. La cosa che rende il tutto molto più preciso, è la presenza di una mappa dell’Italia con le varie zone colpite dal malfunzionamento.