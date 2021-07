Huawei lancia delle promozioni davvero incredibili che saranno valide per l’intera estate. Tutti i canali di vendita saranno interessati dalla grande iniziativa, la quale permetterà quindi di avere i migliori dispositivi ad un prezzo di favore.

Tra i protagonisti di questa iniziativa la nuova serie di smartwatch con Harmony OS 2.0 HUAWEI Watch 3, dedicata a chi desidera avere intrattenimento e benessere a portata di polso. Acquistando un HUAWEI Watch 3 o Watch 3 Pro su qualunque canale di vendita, infatti, incluso nel prezzo di acquisto si riceveranno un paio di auricolari HUAWEI FreeBuds 4i e una HUAWEI Scale 3, la bilancia intelligente.

L’offerta smart per gli amanti dello sport in vacanza non finisce qui. Per gli amanti dell’outdoor disponibili anche HUAWEI Watch GT 2 PRO e HUAWEI Watch GT da 42 o 46 mm: chiunque acquisterà uno di questi due smartwatch, disponibili a partire da 119,90 euro, riceverà incluso un HUAWEI Mini Speaker, lo speaker compatto per portare la propria playlist preferita sempre con sé.

Sul Huawei Store poi ci sono occasioni davvero invitanti:

Sul portale dell’azienda gli utenti avranno accesso ai bundle sui prodotti già descritti e potranno usufruire di altre promo e sconti aggiuntivi. Come sempre, infatti, chi acquista i prodotti Huawei dal sito dell’azienda ha la possibilità di ottenere sconti e promozioni ulteriori rispetto agli altri canali di vendita, oltre alla consegna ultra rapida in uno o due giorni lavorativi, il reso gratuito entro 14 giorni e con un servizio clienti a supporto degli utenti 7 giorni su 7. Tra i device tech uno sconto aggiuntivo anche per tanti altri acquisti. Su tantissimi prodotti, infatti, è disponibile un coupon del 10% sull’acquisto, oltre a un omaggio super conveniente al quale è possibile accedere digitando al momento del checkout il codice sconto AESTATE. Alcuni tra i prodotti Huawei sui quali si applica la promo sono:

HUAWEI Matebook 14 i5 8+512 2020, laptop ultraleggero e comodissimo, disponibile a 674,10 euro con lo sconto legato al coupon AESTATE con incluso lo zaino HUAWEI Backpack Swift;

HUAWEI P40, smartphone con la fotocamera potentissima, disponibile a soli 404,01 euro;

HUAWEI WatchGT2 Refined Gold, che coniuga tecnologia ed eleganza ed è disponibile a soli 134,10 euro con incluso HUAWEI Mini-Speaker;