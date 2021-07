Sembra che all’orizzonte ci sono delle ottime notizie per i fan di uno degli show di Netflix più apprezzati, ossia The Umbrella Academy. La serie avviata nel 2019 ha riscosso un grandissimo successo in tutto il mondo, ed è ispirata dall’omonimo fumetto. Per chi ha seguito le vicende dei fratelli Hargreeves, è sicuramente a conoscenza che i suddetti avevano bloccato l’apocalisse degli anni sessanta.

Tuttavia, non avevano calcolato che questo gesto eroico avrebbe potuto portare a delle conseguenze. Di fatto, hanno aperto una nuova linea temporale in cui il loro padre adottivo Sir Reginald era ancora in vita e aveva aperto un’accademia differente con diversi interpreti, ossia la Sparrow Academy.

The Umbrella Academy: i titoli e la data d’uscita

La data ufficiale della nuova season non è stata ancora confermata, ma c’è comunque la possibilità di un ipotetico rilascio durante la fine del 2021 e l’inizio del 2022. Durante un evento molto particolarmente importante che riguarda Netflix, ovvero la Geeked Week, sembra che siano usciti allo scoperto i titoli della nuova stagione. Scopriamoli:

Episodio 1: Meet the Family

Episodio 2: World’s Biggest Ball of Twine

Episodio 3: Pocket Full of Lightning

Episodio 4: Kugelblitz

Episodio 5: Kindest Cut

Episodio 6: Marigold

Episodio 7: Auf Wiedersehen

Episodio 8: Wedding at the End of the World

Episodio 9: Six Bells

Episodio 10: Oblivion

Come abbiamo detto anche prima, la data di uscita non è stata ancora resa nota, ma sembra che comunque è molto vicina. Tutti, però, si stanno ponendo una domanda importante: come sarà l’incontro tra le due accademie? Lo scopriremo solo con le puntate della nuova stagione.