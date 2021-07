Le offerte MediaWorld raccolte nel nuovo volantino, attivo fino all’11 luglio, promettono battaglia alle dirette concorrenti del mercato nazionale, garantendo all’utente la possibilità di accesso ad una delle migliori soluzioni del periodo, oltre a tantissimi prodotti relativamente economici.

Gli acquisti, come era facilmente immaginabile, possono essere tranquillamente completati sia online che nei vari negozi in Italia, ricordando comunque che molto spesso sul sito sarà necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio (fortunatamente non sempre). Il Tasso Zero, invece, potrà essere richiesto al superamento della soglia dei 199 euro, previa approvazione da parte della finanziaria.

MediaWorld: questi sconti fanno paura

Osservando nel dettaglio il volantino MediaWorld, è possibile scovare un elevato quantitativo di sconti, anche legati alla fascia alta della telefonia mobile. In questo caso sarà possibile acquistare tutti i nuovi Apple iPhone 12 (base, pro e pro max), senza dimenticarsi del nuovissimo Galaxy S21 Ultra 5G, oppure gli ottimi Xiaomi Mi 11 e Oppo Find X3 Neo (quest’ultimo disponibile a 679 euro).

La fascia intermedia è la maggiormente rappresentata, gli utenti possono accedere a soluzioni allettanti, spendendo meno di 300 euro. In particolare parliamo di 229 euro per un Oppo A74, 299 euro per Xiaomi Redmi Note 10 Pro, 239 euro per Oppo Reno 4Z, 159 euro per Samsung Galaxy A12 e così via.

Nell’eventualità in cui vogliate approfondire la conoscenza del volantino MediaWorld, raccomandiamo caldamente la visione delle pagine che trovate sul sito ufficiale, in questo modo potrete conoscere da vicino tutti gli sconti, ed eventualmente provvedere all’acquisto.