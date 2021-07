Sulla nota app di messaggistica istantanea WhatsApp potrebbe arrivare molto presto una novità riguardante le immagini e i video inviati. In particolare si tratta della feature nota come “view once” (visto una sola volta) e permetterebbe a questi file di essere, per l’appunto visualizzati una sola volta dopo l’invio, per poi essere cancellati subito dopo.

Su WhatsApp potrebbero arrivare le immagini e i video che si autodistruggono

In questi ultimi mesi la nota app di messaggistica istantanea di Mark Zuckerberg si è arricchita di numerose nuove feature. Ricordiamo ad esempio i messaggi volali accelerati e i messaggi effimeri. Proprio basandosi su questi ultimi, in particolare, sembra che è in arrivo una ulteriore feature.

Nello specifico, stando a quanto è emerso sul noto sito web WABetaInfo, WhatsApp potrebbe presto introdurre le immagini e i video che si autodistruggono. In questo caso, il tutto sarebbe dovuto alla nuova feature denominata “view once” e che permetterebbe a questi file di essere visionati una sola volta dopo essere stati inviati ai vari destinatari.

Grazie agli screenshot pubblicati sul sito in questione, possiamo notare come sarà introdotta una nuova icona dedicata collocata a destra nella sezione dove solitamente possiamo aggiungere del testo alle immagini o ai video inviati. Stando a quanto riportato sul sito, la nuova feature è già disponibile per le versioni beta di WhatsApp sui dispositivi con a bordo il sistema operativo Android. Nonostante questo, è molto probabile che la vedremo arrivare molto presto in veste ufficiale, dato che sembra praticamente pronta e funzionante.