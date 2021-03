Sembra che con i prossimi aggiornamenti l’app più famosa di messaggistica italiana riceverà una nuova funzione molto interessante. Secondo quanto rivelato poche ore fa, infatti, WhatsApp potrebbe introdurre un’opzione per aumentare la velocità di riproduzione dei messaggi vocali.

Molto spesso gli utenti preferiscono inviare i messaggi vocali piuttosto che scrivere dei testi. Questo capita soprattutto quando si ha la necessità di comunicare un messaggio piuttosto lungo e per questo a volte queste note vocali hanno una durata davvero esagerata che supera addirittura un minuto. A quanto pare, però, sembra che in futuro vedremo arrivare su WhatsApp una nuova funzionalità che potrebbe rivoluzionare la situazione.

WhatsApp is finally testing an option to change the playback speed for voice messages. 🔥

This feature is under development and it will be available in a future update for iOS and Android.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 11, 2021