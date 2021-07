A partire dal 30 giugno l’operatore virtuale PosteMobile ha reso disponibile una delle sue offerte della serie Creami. Si tratta dell’offerta Creami WOW 30 GB e sarà possibile attivarla fino al prossimo 4 luglio 2021.

Torna disponibile l’offerta Creami WOW 30 GB di PosteMobile

Come già accennato, l’operatore virtuale PosteMobile sta di nuovo proponendo l’offerta Creami WOW 30 GB. In particolare, si potrà attivare dal 30 giugno 2021 al 4 luglio 2021 da tutti i nuovi clienti che attivano un nuovo numero. Sono compresi anche i clienti che effettuano la portabilità da altri operatori.

Andando più nel dettaglio, con questa offerta gli utenti avranno a disposizione 30 GB di traffico dati con connettività 4G+ (su rete Vodafone), con una velocità massima di 300 mbps in download e 50 mbps in upload. Oltre a questo, sono inoltre inclusi minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri ed SMS illimitati verso tutti. Il costo mensile per avere l’offerta è di 4,99 euro.

Tuttavia, alla prima attivazione, sarà necessario effettuare una ricarica di 20 euro (di cui sono inclusi 10 euro di credito sulla SIM). Non sono previsti poi altri costi per l’attivazione né per l’eventuale spedizione della scheda SIM. Anche in questo caso, per poter attivare l’offerta in questione basterà recarsi sul sito ufficiale di PosteMobile.

Vi ricordiamo che fino al prossimo 10 luglio gli utenti potranno attivare in alternativa anche l’offerta Creami Extra WOW 100. Quest’ultima, ad un costo mensile di 7,99 euro, permette di usufruire di un ben 100 GB di traffico dati, minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri mobile e fissi nazionali ed SMS senza limiti verso tutti.