Da qualche giorno tutte le nuove SIM dell’operatore virtuale PosteMobile potranno utilizzare la rete di Vodafone, ma ora è arrivata un’altra novità. In particolare, l’operatore ha da poco presentato una nuova offerta disponibile dal 24 giugno 2021, ovvero Creami Extra WOW 100. Quest’ultima offre davvero tanto ad un basso costo.

Postemobile presenta la nuova offerta Creami Extra WOW 100

Dopo l’annuncio dell’utilizzo della rete Vodafone da parte di Postemobile, l’operatore virtuale ha deciso di presentare una nuova promozione dal prezzo molto basso. Si tratta, come già accennato, dell’offerta Creami Extra WOW 100. Con quest’ultima gli utenti potranno utilizzare minuti di chiamate illimitate verso tutti i numeri mobile e nazionali, SMS illimitati verso tutti e ben 100 GB di traffico dati. Per avere questa promo, gli utenti dovranno pagare 7,99 euro al mese e potranno contare sulla rete Vodafone fino al 4G+ con una velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Tutti coloro che sono interessati potranno attivare la nuova offerta fino al prossimo 10 luglio 2021. Nello specifico, sarà possibile attivarla sia presso gli uffici postali sia online. Nel primo caso, è previsto però un costo aggiuntivo di 15 euro per la scheda SIM più 10 euro di prima ricarica. Nel secondo caso, invece, è previsto un costo di 10 euro per la SIM più sempre 10 euro per la prima ricarica.

Vi ricordiamo che, qualora gli utenti dovessero terminare i giga per navigare in internet, potranno richiederne alcuni aggiuntivi. In particolare, ad un costo di 1,99 euro, si potrà avere 1 giga in più da utilizzare qualora fossero finiti i giga della propria offerta.