Continuerà ancora fino al 31 Luglio 2021, salvo cambiamenti, l’offerta tariffaria Spusu 50, composta da minuti, SMS e 50 Giga di traffico dati a meno di 6 euro al mese e sottoscrivibile da tutti i nuovi e già clienti Spusu.

Spusu aveva comunicato venerdì 25 giugno 2021 la proroga all’interno della pagina descrittiva di Spusu 50 presente sul sito ufficiale dello stesso operatore virtuale FULL MVNO sotto rete WindTre. Ad oggi 28 giugno 2021 la proroga non è più presente e la data di scadenza rimane il 30 Giugno 2021. Tutte le altre tariffe dell’operatore virtuale, ovvero Spusu 100, Spusu Mini e Spusu 1, sono ancora disponibili fino a nuova comunicazione. Scopriamo maggiori dettagli.

Spusu proroga alcune offerte anche per il mese di luglio 2021

Spusu 50 prevede ogni mese 2000 minuti di traffico voce verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile a un prezzo pari a 5,98 euro al mese. Il costo di attivazione è gratuito, ma per i nuovi clienti è necessario comunque sostenere il prezzo della nuova SIM ricaricabile, pari a 9,90 euro con spedizione inclusa.

Tutte le offerte di Spusu prevedono un meccanismo che trasforma ogni minuto o SMS non consumato in 1 MB di traffico dati, usufruibile a partire dal mese seguente. All’interno della cosiddetta riserva dati si vanno ad accumulare anche i Giga non utilizzati dal cliente prima del rinnovo, i quali si vanno a sommare al traffico internet proveniente dai minuti e dagli SMS residui. I Giga messi da parte con questo meccanismo non hanno scadenza e continuano ad accumularsi ogni mese.

Una volta consumati tutti i Giga previsti dall’offerta, è possibile scegliere tra la navigazione a consumo, secondo le condizioni della tariffa extrasoglia, oppure il blocco della connessione, già impostato di default. Per modificare l’opzione bisogna accedere al proprio profilo My Spusu. In Roaming nei Paesi dell’Unione Europea e nel Regno Unito, i minuti e gli SMS sono utilizzabili alle stesse condizioni nazionali, ma è presente un limite di 3,3 Giga al mese per quanto riguarda il traffico dati. A partire dal 2022, in Roaming UE l’offerta prevederà invece 4 Giga. Per scoprire tutti i dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.