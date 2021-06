Su TikTok ci sono varie Challenge che girano all’impazzata in cui vari creators si cimentano. Purtroppo però, spesso, al centro di quest’ultime ci sono solamente soldi e ricchezza. Infatti, l’ultima Challenge che per puro caso sta girando sul social cinese è una gara a chi guadagna di più.

Di fatto, sulla piattaforma di video brevi c’è una presenza davvero copiosa di utenti, i quali hanno partecipato ad una Challenge chiamata la “Challenge delle banconote“, dove non si fa altro che mostrare i propri soldi ai propri follower o ai propri competitor.

Ci sono vari personaggi del social che ne hanno preso parte, tra cui @carmelapazzagigli, una donna di origini napoletane che ha anche un discreto seguito, la quale sembra che a questo video in particolare abbia ricevuto centinaia di migliaia di like.

TikTok: la nuova Challenge di cui non avevamo bisogno

La creator che abbiamo nominato prima, di fatto, qualche giorno fa, ha pubblicato un video dove usa banconote come un ventaglio dicendo: “Fa caldo. Li vedete? Questa non è la pensione (si riferisce alla provenienza del denaro), mangiateveli i soldi, e fate del bene”. Purtroppo, però, a questa inutile Challenge ci sono vari partecipanti, tra cui anche utenti “famosi” come Rita De Crescenzo e altri.