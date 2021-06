Ogni occasione è buona per farsi un po’ di sani fatti degli altri e nel mondo dello streaming questo è legge. Infatti è proprio vero che l’occasione della Geeked Week, l’evento Netflix più esclusivo di sempre, fa l’uomo ladro e La Casa di Carta 5 non ha fatto eccezione. Ecco quanto è stato rivelato sulla nuova stagione della serie TV più amata e attesa di sempre: La Casa di Carta.

La Casa di Carta 5: benedetta Geeked Week

Davvero benedetta Geeked Week, uno degli eventi più rivelatori di cosa bolle in pentola nel mondo delle serie TV e dei film più amati di Netflix. Piccole boccate di ossigeno o, come nel caso de La Casa di Carta 5, pillole di adrenalina.

Un mix di bombe esclusive composte da nuovi trailer, teaser, immagini dal backstage e da alcune scene tratte dai nuovi episodi delle stagioni prossime all’arrivo. Così è successo per La Casa di Carta, un’occasione ghiotta dove sono state pubblicate alcune foto scattate direttamente dal set.

Netflix le ha pubblicate tutte su Twitter introducendole con il tweet: “Nuove, esplosivissime foto dal set de La Casa di Carta 5 che fanno sempre bene“, #GeekedWeek. Ed effettivamente è così, perché ci preparano a ciò che andremo ad assistere con i nuovi episodi.

Nuove, esplosivissime foto dal set de LA CASA DI CARTA 5 che fanno sempre bene #GeekedWeek pic.twitter.com/9TfWRieRnP — Netflix Italia (@NetflixIT) June 8, 2021

Confermate le rivelazioni sulla trama

Da quanto si evince, la situazione per la Banda del Professore è davvero critica e, come anticipato nei giorni scorsi, un nuovo nemico pericolosissimo metterà tutti in difficoltà. Queste tre foto confermano le parole di Álex Pina con cui aveva descritto e anticipato la nuova stagione de La Casa di Carta:

“Quando abbiamo cominciato a scrivere la Parte 5, nel bel mezzo della pandemia, abbiamo capito che avremmo dovuto stravolgere le aspettative del classico formato da dieci episodi e abbiamo usato tutti gli strumenti a nostra disposizione per creare la sensazione di un finale di stagione o di un finale di serie già nel volume 1. Abbiamo scelto di usare un approccio estremamente aggressivo, che mettesse la banda alle strette. Nel volume 2 ci concentriamo maggiormente sulla situazione emotiva dei personaggi. È un viaggio attraverso la loro mappa sentimentale che ci collega direttamente al punto da cui sono partiti“.

Quindi non ci resta che attendere il 3 settembre per goderci i primi 5 episodi della serie TV che si concluderà con gli ultimi 5 il 3 dicembre. Anche se ciò ai fan de La Casa di Carta non è proprio piaciuto.